Sconcerti: «Milan squadra più vera, la Juventus non ha carattere»

Sconcerti ha detto la sua sul momento che sta attraversando la Juventus, paragonadola con il Milan, ecco le sue parole

Mario Sconcerti è duro sulla prestazione della Juventus contro il Sassuolo, riportando al Corriere della Sera queste parole:

«L’impressione si conferma nel Sassuolo che domina la Juve ma non tira mai in porta, non approfitta degli spazi che si conquista di classe. Il Sassuolo non gioca mai per vincere, gioca per dimostrarsi, così riesce in uno scopo doppio, piace e perde. La conclusione è che il Milan continua a sembrare la squadra più vera anche con i panni impoveriti che sta vestendo. È una delle pochissime sul territorio che è una somma di uomini, usa tutto e in modo fantasioso. La Juve, l’Inter, la Roma hanno un gioco buono ma discontinuo, a tratti scompaiono. Da Ronaldo, in qualunque giornata sia, il gol lo aspetti sempre. Così da Lukaku o Dzeko. Nel Milan non sai mai chi segnerà, ma qualcuno certamente segnerà. Una vecchia Juve non sarebbe mai stata dominata con tanta insistenza dai ragazzi del Sassuolo. Questa è mancanza di carattere alla base, di qualità non da primi, ma da complici della differenza di pochi».