Scomparsa Gigi Simoni, il messaggio del Milan: «Un caloroso abbraccio ai suoi cari»

Il mondo del calcio oggi è stato avvolto da uno spiacevole lutto. E’ morto Gigi Simoni, all’età di 81 anni. Il Milan ha voluto dedicargli un pensiero tramite un messaggio su Twitter. Questo il contenuto:

«Siamo addolorati dalla notizia della scomparsa di Gigi Simoni, venuto a mancare all’età di 81 anni. A tutti i suoi cari il più caloroso abbraccio da tutto l’#ACMilan»

We are deeply saddened by the news of Gigi Simoni’s passing. Our deepest condolences go out to his loved ones pic.twitter.com/72axdj9jCr

— AC Milan (@acmilan) May 22, 2020