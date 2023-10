Scommesse, l’avvocato di Tonali al colloquio con la Procura: il motivo

Sandro Tonali nell’occhio del ciclone per il caso di scommesse di cui è coinvolto: il suo avvocato ha sentito la Procura

Situazione ancora tutta in divenire quella legata a Sandro Tonali ed il caso scommesse di cui è accusato. L’avvocato dell’ex centrocampista del Milan, si è recato oggi al Palazzo di Giustizia di Torino per un colloquio con pubblico ministero che si occupa dell’inchiesta sulle scommesse. A riferirlo è Sky Sport.

Il legale non ha rilasciato nessuna dichiarazione all’uscita, ma il motivo della visita e dell’incontro è da individuare in un semplice colloquio informale servito per prendere contatto in merito alla vicenda.