Schick: dopo l’Europeo da bomber si aprono le porte della Premier League

Patrick Schick è stato uno dei mattatori dell’Europeo: su di lui si è acceso l’interesse di due top club di Premier League

Patrick Schick rischia di diventare il grande rimpianto della Serie A, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Secondo la rosea, dopo i 5 gol segnati ad Euro 2020, il centravanti ceco avrebbe acceso l’interesse di due club di Premier League. Trattasi dell’Everton e, soprattutto del Tottenham. Gli Spurs sono a caccia del sostituto di Harry Kane, dato ormai per partente verso la Manchester di Pep Guardiola, e al vertice del club londinese c’è quel Fabio Paratici che lo aveva già voluto (e quasi preso) alla Juventus, in passato anche il Milan fece un tentativo per l’ex Roma.