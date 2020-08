Scaroni: «Se ripartiamo come abbiamo terminato l’ultimo campionato faremo benissimo»

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato delle ambizioni rossonere in vista dell’inizio della prossima stagione

Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan Tv degli obiettivi del Diavolo in vista della prossima stagione. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

«Cosa mi aspetto per la nuova stagione? Mi accontenterei che il Milan giocasse come nel periodo post Covid. In estate abbiamo fatto vedere un calcio divertente, con risultati molto positivi: siamo una delle squadre che ha fatto meglio. Se ripartiamo come abbiamo terminato l’ultimo campionato faremo benissimo».