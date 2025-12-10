Scaroni parla del nuovo stadio: ecco come sarà! Le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha fatto il punto sul progetto del nuovo stadio in una lunga intervista rilasciata a Class CNBC, definendo il 5 novembre (giorno del rogito per l’acquisto di San Siro con l’Inter) come una “data fondamentale” per la sua dedizione alla causa. Scaroni ha ripercorso il lungo e complesso iter che ha portato il club e la città a prendere coscienza dell’urgenza di un impianto moderno.

💡 Il Cambio di Opinione e la Necessità di Modernità

All’inizio, l’idea di un nuovo stadio a Milano era vista con scetticismo: “Quando dicevo che Milano aveva bisogno di un nuovo stadio mi davano del matto perché c’è già San Siro che è così bello,” ha raccontato Scaroni. Il problema principale, secondo il Presidente, era la mancanza di consapevolezza su cosa fosse realmente uno stadio moderno in linea con gli standard europei.

Progressivamente, la situazione è cambiata, anche grazie alla visibilità televisiva degli impianti esteri: “Ho visto un cambio di opinione per cui alcuni hanno iniziato a pensare che anche dovremmo avere impianti così belli come all’estero.”

📍 La Determinazione a Lasciare Milano e il Ruolo di San Donato

Il punto di svolta, che ha dimostrato la determinazione granitica del Milan, è stato l’investimento nell’area di San Donato. Questa mossa ha inviato un segnale inequivocabile: i rossoneri erano “disposti anche a lasciare Milano” pur di dotarsi di una struttura all’avanguardia.

Questo ha innescato una reazione anche a livello politico: “Questo cambio di opinione si è visto anche nell’amministrazione comunale,” ha confermato Scaroni. L’amministrazione di Milano ha progressivamente preso coscienza del tema, dimostrandosi “molto efficiente” nell’ultimo periodo, riconoscendo la difficoltà intrinseca nel trovare e acquistare un’area adatta nel centro della città. La sfida, ha chiosato il Presidente, sarebbe stata complicata ovunque, non solo in Italia.

⚽ Il Futuro del Diavolo tra Allegri e Tare

La battaglia vinta da Scaroni sul fronte infrastrutturale è di vitale importanza anche per la squadra. La prospettiva di un nuovo stadio e di ricavi raddoppiati garantirà una sostenibilità finanziaria essenziale per le strategie di mercato.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri, uomo noto per la sua abilità gestionale, potrà operare con maggiore tranquillità e ambizione per assicurare a Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano e nuovo allenatoredel Diavolo, una rosa sempre all’altezza delle sfide europee.