Scaroni a Dazn: «Abbiamo detto sì per la ristrutturazione di San Siro. Su PIF nulla di vero, sul futuro di Pioli dico che...»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Dazn prima della partita contro l’Empoli di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

Paolo Scaroni a Dazn prima di Milan Empoli.

FUTURO PIOLI – «È un tormentone da tanti mesi, solo mediatico. Ha detto bene Ibra, Pioli deve continuare a lavorare tranquillo e tutto andrà bene».

FONDI ARABI E PIF – «Ha detto bene Furlani, non c’è nulla di vero. È un altro tormentone che ci riguarda, lo lascio passare con tranquillità. Non succede proprio niente».

NUOVO STADIO – «Qui vorrei elaborare. Premesso che noi come Milan portiamo avanti il progetto di San Donato, su San Siro il sindaco Sala vuole fare un ultimo tentativo per ristrutturarlo. Noi abbiamo detto sì, diamo gli elementi a WeBuild per fare il progetto. Vediamo come si può rendere moderno, poi come si può farlo continuando a giocare a calcio. Che razza di impatto può avere sulle squadre, sui tifosi e sul pubblico. Vediamo cosa ci darà WeBuild che ci ha promesso un risultato entro giugno».