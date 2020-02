Savicevic: «L’assenza di Lautaro è un vantaggio per il Milan»

Dejan Savicevic, intervistato da Radiorossonera, ha parlato del prossimo derby. Ecco le sue parole

Dejan Savicevic, intervistato da Radiorossonera, ha parlato del prossimo derby: «Ho giocato tanti derby, sicuramente ricordo con grande piacere le vittorie, come il 5-0 in Coppa Italia contro l’Inter di Ronaldo. Domani sera vedrò la partita e farò il tifo per il Milan. L’uomo sorpresa? Difficile fare pronostici, ma per il Milan è un vantaggio che non giochi Lautaro, perché è uno dei migliori attaccanti in Italia. Il derby è una partita che si potrebbe decidere anche da calcio piazzato, basta un episodio. L’Inter ha molti più punti del Milan in questo momento, ma in una stracittadina non significa nulla. Spero che i rossoneri riescano a fare risultato».