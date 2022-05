Sassuolo-Milan, la Prefettura di Reggio Emilia prepara un piano strategico

La Prefettura di Reggio Emilia prepara un piano strategico per Sassuolo-Milan: i dettagli

C’è grande attesa per Sassuolo-Milan di domenica sera alle 18.00 e il Mapei Stadium sarà sold out per la partita.

Come riportato della Gazzetta dello Sport, le forze dell’ordine hanno previsto servizi speciali per monitorare la situazione fuori dallo stadio. La Prefettura di Reggio Emilia, inoltre, ha preparato un piano strategico in vista della gara, richiedendo un aumento delle forze dell’ordine. Infine vi saranno dei presidi fissi della polizia ed è stata disposta anche una mappa di alcune strade che saranno chiuse al traffico in caso di festeggiamenti del Milan.