Il Milan Femminile ospite del Sassuolo nella giornata 16 della Serie A 2023-24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo torna in campo il Milan Femminile per giornata 16 della Serie A 2023-24. 2023-24. Le rossonere ospiti proprio delle neroverdi allo Stadio Enzo Ricci.

Sassuolo Milan Femminile 1-0: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

2′ Tiro Clelland – schema su calcio di punizione del Sassuolo che porta alla conclusione l’attaccante neroverde, blocca senza problemi Giuliani che blocca in presa alta

4′ Prime fasi del match in cui è il Sassuolo a fare la partita, il Milan per ora non è riuscito ad entrare nella metà campo avversaria

7′ Prima occasione della partita – Sassuolo sorpresa sugli sviluppi di rimessa laterale, Dubcova ne approfitta e crossa al centro, dall’ altezza del dischetto buca Dompig ma non Nadim che però strozza la conclusione graziando Durand

10′ Prima occasione anche per il Sassuolo con un cross dalla destra sul quale si coordina in girata Clelland che impegna Giuliani, costretta a deviare in angolo con l’aiuto della traversa

14′ Si incominciano ad alzare i ritmi con entrambe le squadre che cercano con più insistenza il gol

19′ Resiste la parità per ora, le due difese stanno avendo la meglio sugli attacchi

20′ Tiro Kullashi – la numero 99 riceve palla sugli sviluppi di un contropiede delle neroverdi, l’attaccante del Sassuolo ignora Santino meglio posizionata e calcia dalla distanza. Ampiamente fuori

23′ Tanti errori da una parte e dall’altra in fase di impostazione, non si riesce a costruire un’azione pericolosa

30′ Fase di gioco ancora bloccata, le due squadre provano a creare pericoli ma con scarsa precisione e nessun tiro in porta ne da una parte ne dall’altra

32′ Calcio di rigore per il Sassuolo con Soffia che perde la marcatura su Sabatino e commette fallo in area con una trattenuta irregolare

33′ GOL SABATINO – L’attaccante neroverde non sbaglia e trasforma dal dischetto, Giuliani spiazzata

37′ Prova a reagire il Milan ma la costruzione delle azioni rossonere spesso è disordinata e inconcludente fino ad ora

43′ Non riesce a reagire il Milan con il Sassuolo attento in difesa. Sta mancando il guizzo finale alle rossonere

45′ Finisce il primo tempo

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Al termine del match

Sassuolo Milan Femminile 1-0: risultato e tabellino

SASSUOLO FEMMINILE (4-3-1-2): Durand, Philtjens, Mella, Pleidrup, Pondini, Sabatino, Missipo, Prugna, Clelland, Filangeri, Kullashi A disp. Lonni, Passeri, Santoro Beccari, Sciabica, Orsi, Monterubbiano, Poje, Simon All. Piovani.

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Piga, Mesjasz, Soffia, Bergamaschi; Grimshaw, Mascarello, Dubcova; Nadim, Dompig, Staskova. A disp. Babb, Fusetti, Gigliucci, Ijeh, Laurent, Arrigoni, Guagni, Cesarini, Marinelli All. Corti.

Marcatrici: 33′ Sabatino;

Arbitro: Gianquinto

Ammonite: 7′ Pleidrup; 30′ Piga; 32′ Soffia; 38′ Mesjasz;