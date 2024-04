Sassuolo Milan, centrocampo rossonero rivoluzionato! Pioli punta su loro due in campionato. Le ultime sulla formazione

Pioli ha deciso per Sassuolo Milan! Tanti cambi rispetto all’ultimo match di Europa League contro la Roma, soprattutto in vista del ritorno all’Olimpico di giovedì prossimo.

Il tecnico rossonero punta su Adli e Musah per far riposare Bennacer e Reijnders. Alle spalle di Jovic ci sarà Loftus-Cheek, Leao e Chukwueze: importante vincere in campionato, al Mapei Stadium, per consolidare la qualificazione alla prossima Champions League.