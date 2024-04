Sassuolo Milan, Bucciantini perplesso: «Sul secondo gol di Chukwueze c’è una cosa che non ho capito». Poi esalta Leao

Sassuolo-Milan, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha commentato il pareggio dei rossoneri al Mapei: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo la gara tra Sassuolo e Milan, Marco Bucciantini ha dichiarato:

PAROLE – «Il secondo gol di Chukwueze non si è nemmeno capito quanto fosse in fuorigioco. Se l’obiettivo era togliere dalla memoria la partita di giovedì a questi giocatore può esserci riuscito. Leao segna e fa l’assist per il gol di Jovic. Credo che il caldo abbia influenzato, a un certo punto il Sassuolo ha finito la benzina e il Milan si è permesso di giocare cinque attaccanti senza rischiare. Questo arrembaggio era quasi naturale e ho l’impressione che al Milan sia mancata un po’ di necessità, quella che giovedì vedremo. Leao? Non ti aiuta a essere squadra ma ti fa sembrare grande squadra».