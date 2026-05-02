Sassuolo Milan, sarà il 12esimo confronto in casa dei neroverdi: ecco il bilancio

Sassuolo Milan, domani ci sarà il 12esimo confronto tra le due squadre: ecco il bilancio tra rossoneri e neroverdi

La sfida di domani pomeriggio rappresenterà il 12° confronto ufficiale tra Sassuolo e Milan disputato in casa dei neroverdi. Guardando agli undici precedenti, la storia del match racconta di un’inversione di tendenza netta nel corso degli anni: se l’avvio del rapporto tra i due club era stato favorevole agli emiliani, il passato più recente vede il Diavolo gestire con autorità le trasferte a Reggio Emilia.

Sassuolo Milan, dall’esonero di Allegri agli otto risultati utili consecutivi

La memoria storica non può che tornare al primo triennio di sfide, caratterizzato da tre vittorie di fila dei padroni di casa. Tra queste, la più celebre resta il rocambolesco 4-3 che segnò la fine della prima avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina milanista: proprio quel ko costò infatti l’esonero al tecnico livornese, oggi tornato alla guida del club.

Tuttavia, dopo quell’inizio complicato, il trend si è completamente ribaltato a favore dei rossoneri. Da quel momento, il Milan ha inanellato ben otto risultati utili consecutivi, collezionando sei vittorie e due pareggi negli incontri più recenti. Una striscia positiva che Allegri spera di allungare domani, per blindare ulteriormente la classifica e scacciare definitivamente i fantasmi del passato legati a questo stadio.