Sartori: «Contenti del mercato, su Jovic al Milan e l’interesse per Arnautovic…»

Nel corso della conferenza stampa di presentazioni di Alexis Saelemaekers come nuovo giocatore del Bologna, il direttore tecnico dei rossoblù, Giovanni Sartori, ha commentato l’acquisto dell’ex Milan ed ha fatto il punto sulla sessione di calciomercato appena conclusa.

SULLE MOSSE DI MERCATO – «Abbiamo fatto tanti cambiamenti, abbiamo incrociato tre società che ci hanno portato a fare trattative molto lunghe, anche di mesi, e siamo andati vicini a perdere la pazienza. Alla fine la nostra costanza ci ha permesso di chiudere le operazioni. Potevamo prendere una punta in più? Siamo contenti del mercato fatto, in avanti avevamo la possibilità di restare due per ruolo e ce n’era uno in più, cioè Barrow, e alla fine siamo rimasti con Zirkzee e Van Hooijdonk».

SU ARNAUTOVIC E SCHOUTEN – «La rivoluzione, se vogliamo chiamarla così, è anche figlia del mercato. Non pensavamo, ad esempio, che Arnautovic avesse un mercato importante per andare via dopo la fine della pista Milan, quindi siamo andati di rincorsa sulla punta. Vale anche per Schouten. Non pensavamo a una cessione. Quindi siamo andati di rincorsa anche in mezzo».

SU ORSOLINI E DOMINGUEZ – «Orsolini non è mai stato lontano da Bologna. La trattativa è stata lunga, siamo partiti a gennaio poi ci siamo dati una pausa di riflessione per finire bene il campionato e dopo siamo ripartiti. Su Dominguez da parte mia c’era la certezza che non sarebbe rimasto mentre su Orso ce l’avevo».

L’ESEMPIO DEL MILAN – «A volte il mercato lo fai e a volte lo subisci. Basti vedere il Milan che ha preso all’ultima ora Jovic. Anche noi abbiamo un po’ subito il mercato. C’erano delle idee a cui non siamo riusciti a dare seguito, poi ci sono state delle uscite e alla fine, come spesso accade, il mercato si è ridotto agli ultimi dieci giorni».