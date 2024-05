Sarri Milan, il tecnico ha messo in stand-by queste tre offerte ma... Le ULTIME sul suo futuro

Sarri Milan, l’allenatore ha messo in stand-by queste tre offerte ma… Le ULTIME sul futuro dell’ex tecnico della Lazio

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Maurizio Sarri, uno degli allenatori accostati al Milan nel corso degli ultimi giorni.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il tecnico avrebbe declinato la proposta del Nottingham Forest e per il momento messo in stand-by il pressing di Torino e Siviglia. Nelle ultime ore sta muovendo passi concreti anche il Bologna, in attesa di capire eventuali sviluppi.