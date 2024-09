Sarri Milan, l’ex Juve e Lazio va in POLE: se SALTA Fonseca è il PRIMO nome in lista. Cosa filtra sul nuovo allenatore

E’ Sarri il primo nome nella lista del Milan nel caso in cui dovesse saltare la panchina di Fonseca. A riferirlo è Gazzetta.it spiegando che i rossoneri cercherebbero un allenatore con esperienza in Serie A e personalità per gestire il momento no.

L’ex Lazio a suo favore ha il fatto che gode da tempo dell’apprezzamento della dirigenza del Milan, ha vinto con Juve e Chelsea e conosce già Morata e Loftus Cheek. I dubbi riguarderebbero il fatto che un allenatore come lui ha bisogno di tempo per dare un’impronta chiara alla squadra e che, a livello difensivo, elementi come Tomori e Pavlovic non corrisponderebbero alle sue idee.