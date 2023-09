Sarri: «Abbiamo perso mentalità, su Milinkovic Savic..»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio Monza a Dazn analizzando il pareggio dei biancocelesti

«Nel secondo tempo non abbiamo concesso tanto, abbiamo concesso tanto quando siamo diventati passivi tra i due gol. Nella ripresa, dopo i cambi, abbiamo concesso meno. In questo momento non abbiamo la solidità dello scorso anno e non riusciamo a trovare una mole di gioco importanti in situazioni da gol. Abbiamo avuto diverse situazioni per chiudere la partita. Dobbiamo restare calmi e capire perché non riusciamo a ottenere i risultati dell’anno scorso

“Come le trovavamo l’anno scorso in 22 partite. Attacchiamo poco l’area di rigore e la porta, per cui facciamo meno di quello che potremmo fare. E’ un discorso di movimenti ma anche di mentalità che in questo momento abbiamo perso»

MILINKOVIC SAVIC – «In questo momento non abbiamo fisicità, un po’ Vecino poteva attaccare qualche pallone in area. Milinkovic nei finali di partita, quando la partita si sporcava, era una risorsa importante»