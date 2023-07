Santini elogia il Milan: «Ha stupito tutti con la campagna acquisti più sensata»

Il giornalista Fabio Santini ha voluto dire la sua sul mercato che stanno operando le italiane, elogiando il Milan

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di “Calciomercato e Ritiri“, il giornalista Fabio Santini ha confrontato il calciomercato che stanno facendo le squadre di Serie A, elogiando il modo in cui si è mossa finora il Milan.

LE PAROLE – «Stupendo un po’ tutti, il Milan ha fatto la campagna acquisti più sensata, mirata ed azzeccata. Quindi chapeau a questo Milan per ora. Hanno preso giocatori, obiettivi chiari. Il Milan è a posto. L’Inter non ha il portiere, il quarto centravanti, un laterale. La mossa di chiamare Dybala è una mossa di distrazione di massa. Visto che stanno facendo brutta figura con i portieri vanno su Dybala pur sapendo che non lascerà mai la Roma».