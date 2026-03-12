Santiago Gimenez, dieci partite per tenersi il Milan: in panchina con la Lazio! E Allegri…

Santiago Gimenez tornerà tra i convocati in vista della sfida di domenica contro la Lazio: il messicano ha 10 partite per tenersi il Milan

Il martedì post-derby ha portato in dote a Massimiliano Allegri la notizia più attesa: il ritorno in gruppo di Santiago Gimenez. Come riportato da TMW, l’attaccante ha svolto l’intera seduta con i compagni lo scorso 10 marzo, mettendo fine a un’assenza che durava dal 25 ottobre 2025, giorno del match contro l’Atalanta. Dopo il fallimento della terapia conservativa e la successiva operazione alla caviglia, il “Santi” si riprende il Milan proprio nel momento cruciale della stagione, pronto a dare il suo contributo nella trasferta di Roma contro la Lazio.

Santiago Gimenez tra cuore e riscatto: tre mesi per cambiare la storia

La storia tra Gimenez e il Milan, iniziata nel febbraio 2025, è stata finora caratterizzata da fiammate improvvise e lunghi silenzi. Nonostante un avvio folgorante da 3 gol in 4 partite, il rendimento del numero 7 è calato insieme a quello della squadra nella scorsa stagione, faticando poi a trovare la via del gol in quella attuale prima dell’infortunio. Tuttavia, il suo legame viscerale con i colori rossoneri — testimoniato dalle foto d’infanzia con la maglia del Diavolo — non è mai stato in discussione. Ora, con Leao e Pulisic appesantiti dai tanti impegni, Allegri ritrova una punta capace di offrire mobilità e profondità, caratteristiche diverse dalla fisicità di Füllkrug, fondamentali per l’assalto finale agli obiettivi stagionali.