Santiago Gimenez convocato per Lazio Milan? Domani la decisione definitiva, cosa filtra da Milanello

Santiago Gimenez viaggia verso la convocazione in vista della sfida di domenica contro la Lazio: domani la decisione definitiva

Il Milan scalda i motori per la cruciale sfida di domenica sera contro la Lazio di Maurizio Sarri. Per gli uomini di Massimiliano Allegri, la trasferta romana rappresenta un passaggio obbligato: conquistare i tre punti è l’unico modo per mettere pressione all’Inter e mantenere vivo il sogno rimonta. In questo clima di alta tensione, l’attenzione di Milanello è tutta rivolta alle condizioni di Santiago Gimenez.

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Santiago Gimenez convocato con la Lazio? Domani la decisione definitiva

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico livornese scioglierà le riserve soltanto nella giornata di domani. Dopo uno stop forzato di ben quattro mesi e mezzo a causa dell’infortunio alla caviglia e della successiva operazione, l’attaccante messicano ha finalmente ripreso ad allenarsi con i compagni.

La sua convocazione per la sfida dell’Olimpico sarebbe un segnale psicologico fondamentale per tutto l’ambiente rossonero: sebbene difficilmente Gimenez possa avere un minutaggio elevato, riaverlo in panchina offrirebbe ad Allegri un’arma tattica diversa rispetto a Füllkrug per scardinare la difesa biancoceleste nel finale di gara.

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