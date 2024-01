Sangaré Milan, trattativa in stato avanzato! Cifre e dettagli dell’affare con il Levante: tutti gli aggiornamenti

Il Milan è sempre più vicino a mettere a segno un nuovo colpo in prospettiva: si tratta di Buba Sangaré, classe 2007 che i rossoneri sono pronti a strappare al Levante.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa è in stato avanzato: i rossoneri proveranno a prenderlo ora per 1,5-2 milioni di euro per lasciarlo in Spagna fino a giugno e tesserarlo per la Primavera 2024-25.