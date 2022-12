San Siro, Sgarbi: «È lo stadio dei milanesi, sbagliato abbatterlo»

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, torna a parlare del possibile abbattimento dello stadio San Siro

Vittorio Sgarbi ha rilasciato qualche dichiarazione a Repubblica circa il possibile abbattimento di San Siro. Le parole del sottosegretario alla cultura.

«Stiamo preparando un vincolo per tutelare il monumento. L’iter è già partito e a breve lo firmerà il direttore generale del ministero. Da Berlusconi a Salvini, fino a Milly Moratti, non c’è nessuno che abbia detto di volerlo buttare giù e spendere 50 milioni per abbatterlo e davvero assurdo. Sarà un vincolo di tutela storico relazionale, che non riguarda l’età del monumento ma il suo valore simbolico, la sua importanza in quanto memoria storica per i tifosi, per Inter e Milan e per Milano. Il Meazza è lo stadio dei milanesi.»