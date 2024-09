San Siro Milan, Sala RINCARA la dose: «Non ho ancora chiesto GARANZIE ma lo farò. C’è un aspetto che non va ASSOLUTAMENTE trascurato»

San Siro-Milan, il sindaco di Milano Sala è tornato a parlare dopo l’incontro di oggi con i rossoneri e l’Inter: le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, il sindaco di Milano Sala è tornato a parlare dopo l’incontro di oggi con Milan e Inter:

PAROLE – «Garanzie? Oggi non posso chiederle, nel momento in cui fornirò questi dati a loro necessari sarò anche costretto. Oggi non è un tema, non l’ho posto. E non voglio dar qui al momento in cui si deciderà dire una parola in più rispetto a due possibili impianti su cui in passato mi sono espresso, anche in modo critico. Adesso mi taccio e cerco di andare avanti. È logico. Onestamente è chiaro che, vediamola anche in un altro modo. A me mancano due anni o forse qualcosa in più, che non è un tempo lunghissimo, ed è chiaro che tutto va fatto abbastanza rapidamente. Io ci metto la faccia nel momento in cui non si cambia un’altra volta. Ho spiegato loro che nel rispetto del mio ruolo ci sono delle caratteristiche tecnico-amministrative, e poi ci sono le questioni politiche, e la principale è che capisco, e dispiace, il possibile disorientamento di tanti tifosi, cittadini che ne hanno viste tante. Se, mi posso permettere, potrebbero esserci se non tutti, però la luce verde la vedremo abbastanza presto. Riaggiornamento a febbraio? Senz’altro prima. Eh non lo so. Comunque stiamo parlando in un investimento molto significativo. Stiamo parlando di un nuovo impianto. L’acquisto dell’esistente, delle aree e funzioni da sviluppare sulle aree. Stiamo parlando di una cifra molto significativa. Ora avere due proprietà, solide, perché noi molto spesso le nostre società non sono indebitate, spesso i debiti possono sulle proprietà, e quindi dipende anche da chi sono le proprietà. Ora le due compagine sono molto solide e lavorano insieme, e questa è una garanzia».