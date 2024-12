Capello su Calabria: «Non mi è piaciuta per niente la polemica uscendo dal campo»

Le dichiarazioni di Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport riguardo la situazione del capitano del Milan Davide Calabria

PAROLE – «Calabria? Contro la Stella Rossa non ha aiutato. Come uomo mi sembra a posto, ma come capitano non mi è piaciuta per niente la polemica che ha fatto uscendo dal campo al momento della sostituzione».