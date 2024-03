San Siro, Milan e Inter costrette a traslocare per tre settimane: lo scenario verso le Olimpiadi invernali

Il tema San Siro si arricchisce di un nuovo capitolo. Scelto come impianto per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Milan e Inter traslocano?

La vicenda riguardante San Siro si arricchisce di dettagli sempre più nuovi. Scelto come impianto per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, in programma il 6 febbraio 2026 e questo, evidenzia Tuttosport, porterà Inter e Milan ad affrontare nuove incognite legate al Meazza.

Un problema da non sottovalutare, perché in quel periodo dell’anno, oltre probabilmente ad almeno una gara a testa di Serie A, potrebbero essere coinvolte anche le ultime due giornate della prima fase delle coppe europee, che rivoluzioneranno il loro format a partire dall’edizione 2024/25. Inter e Milan devono ancora comunicare la loro scelta logistica in questo senso, ma un’opzione potrebbe essere quella di ‘trasferirsi’ a Reggio Emilia per alcuni di questi impegni tra campionato e coppe.