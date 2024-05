San Siro Milan, cosa cambia per i rossoneri dopo la decisione del Tar. Le NOVITA’ sul nuovo impianto rossonero e non solo

In casa Milan tiene banco la questione del futuro di San Siro. Nella giornata di ieri il Tar ha respinto il ricorso contro il parere della Soprintendenza della Lombardia e del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura riguardo alla necessità di aspettare il 2025 per decidere sul vincolo sul Meazza.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ipotesi di abbattere l’impianto milanese è stata abbandonata, visto che in ogni caso non si costruirà lo stadio a fianco. Al massimo si ragionerà sulla ristrutturazione, qualora il progetto di WeBuild soddisfi le esigenze e le richieste dei due club. In caso contrario, si proseguirà con i progetti per la costruzione dei nuovi impianti a Rozzano e a San Donato