San Siro, Sala: «È tempo di prendere una decisione»

Il sindaco Giuseppe Sala è intervenuto sulla questione stadio di Milano. Ecco le sue parole riportate da Calciomercato.com:

«Credo che sul dibattito pubblico si dibatta da molto e non sono d’accordo, a volte, con le squadre quando dicono che ‘sono tre anni che aspettiamo’. Noi, però, sono tre anni che aspettiamo di trovare un consenso rispetto a quello che si può fare, un accordo per tornare sulle logiche del progetto. Adesso è tempo di prendere una decisione. Cerchiamo di stare nei tempi, ma conoscendo Pillon, che è professionista della materia, lo farà

Io non mi aspetto nulla, non voglio con le mie opinioni condizionare il dibattito pubblico, per cui quello che mi impongo da qua alla fine è di non aprire bocca su questo. La discussione serve perché ognuno esprima la propria idea, ma serve anche per mettere in chiaro il progetto, non è chiaro a tutti ad esempio che per avere il nuovo stadio bisogna rinunciare a San Siro»