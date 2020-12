Sampdoria-Milan LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Sampdoria-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della decima gara di Serie A

I blucerchiati ospitano a Marassi i rossoneri in un match valido per la decima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 6 dicembre alle ore 20:45. Una trasferta insidiosa per gli uomini di Pioli, che dovranno fare i conti ancora con le pesanti assenze di Ibrahimovic e Leao, alle quali si è aggiunta ieri anche quella di Kjaer. I padroni di casa non stanno però attraversando un momento particolarmente positivo: la vittoria in campionato manca infatti dal 24 ottobre contro l’Atalanta. Sampdoria-Milan live: si tratta di un test di maturità, l’ennesimo, per il giovane gruppo rossonero, che attualmente in testa alla classifica dovrà dimostrare di avere fame, lucidità e determinazione per continuare senza sosta il proprio percorso di crescita.

Sampdoria-Milan, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 20:45

Sampdoria-Milan, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Sampdoria-Milan, ultime e probabili formazioni

SAMPDORIA – Tutti disponibili per mister Ranieri, fatta eccezione per l’infortunato Keita Balde. In difesa sembra certo del posto Lorenzo Tonelli mentre è apertissimo il ballottaggio tra Maya Yoshida e Alex Ferrari per affiancare l’ex Napoli. A centrocampo sono diversi i dubbi del tecnico romano: un posto per due sulla fascia sinistra, con Mikkel Damsgaard e Jakub Jankto a contenderselo, ballottaggio tra Albin Ekdal e Adrien Silva al centro del campo. Infine una maglia per tre giocatori al fianco di capitan Fabio Quagliarella, se la giocano Valerio Verre, Gaston Ramirez e Manolo Gabbiadini.

MILAN – Mister Pioli deve fare i conti con diverse e pesanti assenze: saranno assenti per infortunio infatti niente di meno che Ibrahimovic, Kjaer, Leao e Bennacer. In difesa torna Calabria sulla destra, mentre Gabbia affiancherà Romagnoli e Theo Hernandez sarà regolarmente padrone della fascia sinistra. A centrocampo spazio al duo Kessie-Tonali. L’algerino ha completamente recuperato dal problema fisico e partirà quindi dal primo minuto. Davanti sarà ancora Rebic la prima punta, mentre alle sue spalle sicuri di una maglia da titolare sono Saelemaekers e Calhanoglu. Sull’esterno sinistro invece si giocano il posto Diaz, Hauge e Castillejo.

PROBABILIE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-4-1-1) – Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello, Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard, Gabbiadini, Quagliarella. All.: Ranieri.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessiè, Tonali, Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz, Rebic. All.: Pioli.