Sampdoria Milan: ballottaggio tra Leão e Rebić. Il portoghese avanti

Pioli dovrebbe confermare il 4-2-3-1 contro la Sampdoria. Nel Milan è ballottaggio tra Leão e Rebić, con il portoghese in vantaggio

Stefano Pioli è deciso a confermare il 4-2-3-1 nel match di esordio in campionato contro la Sampdoria. Come riporta Tuttosport, nel reparto offensivo del Milan alle spalle di Olivier Giroud dovrebbero agire Alexis Saelemaekers sulla destra, Brahim Díaz in mezzo e uno tra Rafael Leão e Ante Rebić sulla sinistra.

Dalle indicazioni della vigilia il portoghese sarebbe in vantaggio. Il croato, però, potrebbe comunque dare un contributo importante subentrando dalla panchina.