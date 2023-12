Samardzic via dall’Udinese a gennaio? Cosa filtra sul centrocampista di proprietà del club friulano in vista del prossimo mercato

A tenere banco in casa Udinese è il futuro di Lazar Samardzic. Il centrocampista, che in estate era praticamente pronto a firmare il suo contratto che lo avrebbe legato all’Inter, è rimasto in Friuli.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb la situazione potrebbe rimanere tale fino a giugno: il centrocampista è nella lista delle big tra cui il Milan, ma la situazione in classifica dei friulani spinge per la permanenza in bianconero del gioiellino serbo.