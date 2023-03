Samardzic ha parlato a Sky prima di Udinese Milan. Le dichiarazioni del giocatore bianconero prima della partita della Dacia Arena

Intervistato ai microfoni di Sky, il giocatore dell’Udinese Lazar Samardžić ha parlato prima dell’inizio di Udinese-Milan.

LE PAROLE – «Siamo pronti, vogliamo dimostrare cosa sappiamo fare. Titolare? Anche per me è una partita importante, vogliamo giocare sempre. Così è un bel momento per me».