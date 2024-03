Samardzic Milan, confronto con Cioffi! Ecco cosa cambia per il suo futuro. Le ultime sul centrocampista dell’Udinese

Accostato in passato al calciomercato Milan, adesso l’Udinese punta su Lazar Samardzic per le ultime partite stagionali che i friulani sperano possano portare alla salvezza. Stagione non del tutto positiva per il centrocampista, che recentemente ha avuto un confronto con l’allenatore Cioffi.

Col tecnico, già in passato, ci sono stati alti e bassi. Adesso il focus è sul campo, ed il serbo è pronto a tornare tra i titolari dopo tre partite consecutive passate in panchina. A rivelarlo è SOS Fanta.