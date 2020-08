Salvini: «Pirlo alla Juve? Spero di batterlo sia all’andata che al ritorno»

Matteo Salvini ha parlato della scelta bianconera di nominare Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Ecco le sue parole

Intervenuto a Radio Bianconera, Matteo Salvini, leader della Lega e noto tifoso del Milan, ha così parlato:

«A me basta che il Milan batta la Juve sia all’andata che al ritorno. Poi per il resto Pirlo era e resta un grande, ma a me interessa che perda due partite. Se è una scelta azzardata? Avranno fatto le loro valutazioni, loro sanno meglio di me il mestiere».

SU PIOLI – «Speriamo di avere un po’ di stabilità, sia al Milan che in politica. Gli auguro grande fortuna ed enormi successi e al Milan auguro di tornare quello che era».