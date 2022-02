Salernitana Milan, Saelemaekers scalda i motori: la squadra campana gli porta bene

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Poco più di 24 ore alla partita tra Salernitana e Milan e Pioli deve sciogliere l’ultimo nodo sulla trequarti, giocherà uno tra Saelemaekers e Messias

Poco più di 24 ore alla partita tra Salernitana e Milan e Pioli deve sciogliere l’ultimo nodo sulla trequarti, giocherà uno tra Saelemaekers e Messias.

Il belga scalda i motori, forte di uno score positivo contro il club campano. Come riportano i dati Opta: «L’ultimo dei quattro gol di Alexis Saelemaekers in campionato è arrivato contro la Salernitana lo scorso dicembre. In generale l’esterno

belga ha preso parte a quattro gol nelle sue ultime cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A (una rete e tre assist)».