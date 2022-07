Salernitana, Iervolino sull’ex Milan Piatek: «Al lavoro per portarlo qui»

Il presidente della Salernitana Iervolino si augura il prossimo arrivo dell’ex Milan Piatek in granata: «Al lavoro per portarlo qui»

Intervistato da TMW Radio, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha fatto il punto sul mercato dei granata ed in particolare su Piatek. Di seguito le sue parole.

«Posso dire che sono tutti veri i nomi che stanno circolando. Pinamonti è un calciatore che ci piace molto. Per Maupay è stata fatta una offerta ufficiale e sapete benissimo come si stiano evolvendo le cose. Piatek è quello più vicino alla Salernitana. Stiamo lavorando alacremente per metterlo a disposizione dell’allenatore entro pochi giorni».