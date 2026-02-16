Sala su Inter Juve: «Bastoni ha sbagliato ma Del Piero e Chiellini non dovrebbero parlare. Duello scudetto col Milan? Penso che…»

Sala, sindaco di Milano, ha commentato l’episodio Bastoni-Kalulu regalando anche una battuta sulla corsa scudetto in Serie A

Presente alla Triennale per il summit olimpico, il sindaco Beppe Sala non si è sottratto alle domande sul caldissimo Inter-Juventus che ha infiammato il weekend.

Da noto sostenitore nerazzurro, Sala ha offerto un commento che mescola onestà intellettuale e una difesa ferma dell’ambiente meneghino dalle critiche esterne.

PAROLE – «Certamente Bastoni ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili. Ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori. Chiaro che io son i parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, però andiamoci piano. Scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha degli effetti negativi. Detto ciò è evidente che bastoni ha sbagliato e lo sa anche lui visto che è un ragazzo intelligente. Le fa piacere la lotta scudetto a Milano? Molto».