Connect with us

HANNO DETTO

Sala su Inter Juve: «Bastoni ha sbagliato ma Del Piero e Chiellini non dovrebbero parlare. Duello scudetto col Milan? Penso che…»

Published

54 minuti ago

on

By

Sala

Sala, sindaco di Milano, ha commentato l’episodio Bastoni-Kalulu regalando anche una battuta sulla corsa scudetto in Serie A

Presente alla Triennale per il summit olimpico, il sindaco Beppe Sala non si è sottratto alle domande sul caldissimo Inter-Juventus che ha infiammato il weekend.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Da noto sostenitore nerazzurro, Sala ha offerto un commento che mescola onestà intellettuale e una difesa ferma dell’ambiente meneghino dalle critiche esterne.

PAROLE – «Certamente Bastoni ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili. Ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori. Chiaro che io son i parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, però andiamoci piano. Scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha degli effetti negativi. Detto ciò è evidente che bastoni ha sbagliato e lo sa anche lui visto che è un ragazzo intelligente. Le fa piacere la lotta scudetto a Milano? Molto».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Rabiot Rabiot
Ultimissime Milan4 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: ulteriori aggiornamenti su Saelemaekers, c’è un favorito per sostituire Rabiot

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive4 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×