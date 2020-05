Sala: «Domani inizia un’altra fase. Milano si è dimostrata unica»

Beppe Sala, sindaco di Milano, si è espresso sulla prossima fase nella “convivenza con il Coronavirus” che avrà inizio nella giornata di domani

«Domani inizia un’altra delle fasi che comporranno questo ritorno: riacquistiamo i nostri spazi ma tutto può essere fragile, nonostante la volontà di un nuovo inizio. Ci rivolgiamo alla Madonnina: noi stiamo cercando di fare bene, tu non farci mai mancare il tuo sguardo. Ci siamo riscoperti popolo: solidali e uniti, capaci di disciplina e sacrificio. Di questo abbiamo bisogno oggi. Alcuni sono più impazienti, altri più preoccupati, ma per tutti c’è una nuova strada da percorrere, un passo alla volta, per ridare linfa alla nostra città. Siamo qui perché questa non è solo la nostra cattedrale: il Duomo è Milano, è di tutti i milanesi, rappresenta una storia fatta di momenti tragici e felici. Qui sono stati costruiti quei valori di laboriosità, ingegno e solidarietà che hanno reso unica questa città».