Prima vittoria stagionale in Ligue 1 per il Bordeaux, nel match contro il Saint Etienne grande portagonista Adli di proprietà del Milan

Prima vittoria stagionale in Ligue 1 per il Bordeaux, che dopo pareggi e due sconfitte ha superato in trasferta il Saint Etienne per 2-1 grazie alla doppietta del sudcoreano Hwang Ui-Jo.

Tra i titolari di Petkovic c’era anche Yacine Adli, centrocampista in prestito dal Milan che ha giocato per ottantanove minuti prima di essere sostituito da Medioub. Una buona prestazione sottolineata anche dall’assist per il gol che ha sbloccato il risultato di Hwang Ui-Jo . I rossoneri lo aspettano agurandosi che possa essere ugualmente protagonista.