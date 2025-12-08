 Saelemaekers: «Delusi per giovedì. Non sarà facile»
Saelemaekers a Milan TV: «Delusi per giovedì. Non sarà facile»

Baroni a Sky: «Simeone e Paleari in panchina perché lo hanno chiesto loro»

Landucci a Sky: «Allegri è il nostro capo. Se Pulisic è in panchina può giocare. Nkunku? Sono sicuro che ci riuscirà»

Altafini sentenzia il Milan: manca un attaccante. Le sue dichiarazioni

De Rossi contro il pessimismo sull'Italia: l'ex Roma crede ai Mondiali 2026

Pulisic Saelemaekers

Saelemaekers nel prepartita di Torino Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero

Alexis Saelemaekers nel prepartita di Torino-Milan è intervenuto ai microfoni di MILAN TV per presentare la sfida. Queste le sue parole:

DELUSI DA GIOVEDI’ «Siamo stati tanto delusi dal risultato, era un obiettivo fare bene in Coppa Italia. Dobbiamo subito rimetterci al lavoro e dimenticarci di quella partita, giocando questa con la testa fredda: anche se non sarà facile».

TORINO UN TABU’«Dobbiamo entrare subito con la mentalità giusta, concentrati dall’inizio alla fine. Qua in casa loro sono sempre difficili da affrontare. Dobbiamo essere forti fisicamente e mentalmente. Speriamo di tornare a casa con i tre punti che sono molto importanti».

