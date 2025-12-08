Saelemaekers a Milan TV: «Delusi per giovedì. Non sarà facile»

Saelemaekers nel prepartita di Torino Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero

Alexis Saelemaekers nel prepartita di Torino-Milan è intervenuto ai microfoni di MILAN TV per presentare la sfida. Queste le sue parole:

DELUSI DA GIOVEDI’ – «Siamo stati tanto delusi dal risultato, era un obiettivo fare bene in Coppa Italia. Dobbiamo subito rimetterci al lavoro e dimenticarci di quella partita, giocando questa con la testa fredda: anche se non sarà facile».

TORINO UN TABU’ – «Dobbiamo entrare subito con la mentalità giusta, concentrati dall’inizio alla fine. Qua in casa loro sono sempre difficili da affrontare. Dobbiamo essere forti fisicamente e mentalmente. Speriamo di tornare a casa con i tre punti che sono molto importanti».