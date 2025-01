Saelemaekers Milan, si sblocca la trattativa con la Roma? I giallorossi in pressing, tutti i dettagli

Condividi via email

Saelemaekers Milan, può sbloccarsi definitivamente la trattativa con la Roma per il trasferimento a titolo definitivo del belga

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sul prossimo calciomercato Milan, quello estivo.

Roma, il piano Saelemaekers: il Milan chiede 15 milioni, Abraham o Cristante possibili contropartite. Ranieri ha chiesto il riscatto dell’esterno belga: per Tammy, apprezzato a Milanello, resterebbe il nodo ingaggio, un’altra pista porta a Cristante. Saelemaekers: la Roma si era già fatta sentire prima di Natale col Milan che chiede circa 15 milioni. Nell’affare però potrebbe rientrare Abraham, anche in uno scambio secco a differenza di agosto (quando la Roma chiedeva 5-6 milioni in più).