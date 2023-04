Saelemaekers Milan: ecco la volontà del belga. Le ultime sul futuro dell’esterno rossonero, in scadenza nel 2026

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, in casa Milan tiene banco anche la questione legata al futuro di Alexis Saelemaekers.

L’esterno belga forte di un contratto lungo fino al 2026 e della fiducia dell’intero staff tecnico, non prende nessuna ipotesi in considerazione se non quella di rimanere a lungo in rossonero.