Saelemaekers, nuovi controlli per l’esterno del Milan: le ultime in vista di venerdì

Saelemaekers è stato fuori dai convocati contro il Bologna, arrivano nuovi aggiornamenti sull’esterno destro del Milan

Il quartier generale di Milanello vive ore di febbrile attesa. Nel pomeriggio di oggi, lo staff medico rossonero sottoporrà Alexis Saelemaekers a una serie di controlli strumentali e test atletici cruciali per definire il suo immediato futuro agonistico. L’esterno belga, elemento prezioso per l’equilibrio tattico della squadra, è fermo ai box a causa di un infortunio che ne ha condizionato l’impiego nelle ultime uscite, e il monitoraggio odierno servirà a stabilire se il processo di recupero possa dirsi concluso.

La speranza di Allegri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attenzione è tutta rivolta all’anticipo di campionato di venerdì sera, che vedrà il Milan impegnato nella trasferta contro il Pisa. Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri noto per la sua gestione pragmatica del gruppo e per la cura maniacale della fase difensiva, spera vivamente di poter inserire il nome di Saelemaekers nella lista dei convocati.

L’allenatore livornese considera l’ex Bologna un giocatore fondamentale: la sua capacità di coprire l’intera fascia, garantendo raddoppi in fase di non possesso e imprevedibilità negli ultimi trenta metri, lo rende un tassello difficilmente sostituibile, specialmente in una trasferta insidiosa come quella toscana.

Scenari verso venerdì

Se i controlli pomeridiani daranno esito positivo, Saelemaekers potrebbe svolgere la seduta di rifinitura con i compagni già nella giornata di domani. Difficilmente Allegri lo schiererà dal primo minuto, preferendo forse un inserimento a gara in corso per evitare ricadute, ma la sua sola presenza in panchina rappresenterebbe un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente.

In caso di esito meno ottimistico, il tecnico dovrà studiare soluzioni alternative, probabilmente spostando il raggio d’azione dei suoi esterni offensivi o adattando un centrocampista sulla corsia laterale per mantenere la compattezza richiesta. Le prossime ore saranno dunque decisive per capire se il Milan volerà a Pisa con una freccia in più al proprio arco o se dovrà ancora fare i conti con l’emergenza infortuni.