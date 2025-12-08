 Saelemaekers dolorante, intervento da rosso?
Saelemaekers dolorante, intervento da rosso? Sentite Marelli sull'episodio

saelemaekers 3

Saelemaekers dolorante nel corso del secondo tempo di Torino Milan dopo un intervento di Anjorin

Saelemaekers dolorante dopo un fallo di Anjorin arrivato al 55′ di Torino Milan, il numero 56 rossonero si è tarantolato a terra urlando. I compagni di squadra, l’avversario e il direttore di gara si sono preoccupati delle condizioni del belga.

Luca Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sulla decisione presa dal signor Daniele Chiffi, ossia quella di sanzionare il giocatore granata con un cartellino giallo e non con l’espulsione per grave fallo di gioco.

LE PAROLE – «Non ci sono elementi per il fallo grave di gioco, manca l’altezza del contatto e la velocità del contrasto, giusto il cartellino giallo».

