Saelemaekers e il dualismo con Messias: «C’è rispetto»

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Fraken di dhnet.be della competizione di ruolo con Messias. Le dichiarazioni dell’esterno del Milan.

«Per l’allenatore è importante avere due giocatori competitivi che possano dare una spinta alla squadra all’ora. All’inizio è difficile da accettare, ma lui ti spiega perché non giochi quasi mai tutti i 90 minuti. Io e Messias ci rispettiamo. Lui è molto più riservato. Non parla molto, anche con il resto del gruppo. Ma a Milano siamo una famiglia e non c’è tensione o odio».

L’INTERVISTA INTEGRALE