Saelemaekers: «Ora sto bene, vogliamo fare qualcosa di bello anche in Champions». Le parole del belga

Alexis Saelemaekers ha parlato a Sky dopo Salisburgo-Milan.

Le sue parole: «Sono molto contento di avere aiutato la squadra. Era una partita molto intensa, ora la riguarderemo ma penso sia stato un buon match. Dobbiamo continuare in Champions. È un calcio molto diverso ma abbiamo una squadra forte e possiamo esserlo anche in questa competizione. Io all’inizio della stagione ero in un periodo difficile, oggi mi sento molto bene e voglio continuare così. In Champions prendiamo partita per partita e vediamo dove arriviamo ma anche qui vogliamo fare qualcosa di bello».