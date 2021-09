Saelemaekers: «Belgio, grande vittoria. Ma ora testa al Milan!»

Saelemaekers è stato uno dei protagonisti del suo Belgio durante la sosta nazionali, ma il giocatore ora è impaziente di tornare a Milano

Alexis Saelemakers è stato un grande protagonista di questa sosta nazionali, incidendo in maniera positiva sulle tre vittorie su tre del suo Belgio: per l’esterno rossonero è arrivata sia la gioia del gol, nella gara contro la Repubblica Ceca, sia quella dell’assist per la rete decisiva contro la Bielorussia.

Ora però il numero 56, come manifestato tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, è impaziente di tornare con la testa sul Milan e ritrovare i suoi compagni.