Saelemaekers torna, Allegri ha tempo per decidere: ecco al momento chi è in vantaggio tra lui e Athekame

Saelemaekers

Saelemaekers rientra tra i convocati per Milan Como, le ultime sul suo possibile impiego dal primo minuto

Il Milan respira e ritrova pezzi pregiati in vista della delicata sfida casalinga contro il Como. La notizia più lieta per l’ambiente rossonero riguarda il recupero di Alexis Saelemaekers, l’esterno belga noto per la sua duttilità tattica e il grande spirito di sacrificio. Dopo aver saltato i precedenti impegni contro Bologna e Pisa a causa di un infortunio, l’ex Roma ha smaltito i problemi fisici ed è ufficialmente tornato a disposizione.

Le scelte di Allegri: fiducia al giovane Athekame

Nonostante il rientro del classe ’99, il tecnico Massimiliano Allegri sembra intenzionato a non rischiare il belga dal primo minuto. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, sulla corsia destra del consolidato 3-5-2 è pronto a partire nuovamente titolare Zachary Athekame.

Il giovane talento svizzero, messosi in luce per la sua prepotente progressione atletica e la capacità di coprire l’intera fascia, sta guadagnando punti nelle gerarchie del Diavolo. Allegri preferisce dare continuità al ragazzo, permettendo a Saelemaekers di riassaporare il campo gradualmente.

L’arma tattica a partita in corso

Sebbene la panchina sembri il destino iniziale per il numero 56, la sua presenza rappresenta un jolly fondamentale per la strategia dei rossoneri.

In una sfida che si preannuncia tatticamente bloccata, la capacità del belga di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica potrebbe risultare decisiva nell’ultima mezz’ora di gara. Per la compagine meneghina, conquistare i tre punti contro i lariani è vitale per la rincorsa ai vertici della classifica, e avere una freccia esperta come Alexis in faretra è un lusso che Allegri non intende sottovalutare.

