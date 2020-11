Saelemaekers, a destra comanda lui: sarà una bella sfida con Mario Rui

Saelemaekers, contro il Napoli ci sarà, lo vuole lui e lo vuole Pioli, Gattuso si prepara a fronteggiarlo avvisando Mario Rui della sua velocità

Saelemaekers, contro il Napoli ci sarà, lo vuole lui e lo vuole Pioli, nonostante gli ultimi tempi non siano stati particolarmente lievi. Lui sta meglio, lo ha dichiarato ed ora si prepara a scendere in campo con compagni di reparto simili a lui, per caratteristiche e doti fisiche.

MARIO RUI AVVISATO- infiammazione al pube superata, si profila una bella sfida con il connazionale Mertens, anche lui in campo al posto di Osimhen. Attenzione perchè la sfida sarà soprattutto con Mario Rui sulla fascia destra, il terzino sinistro del Napoli avrà sicuramente studiato in settimana il modo per fermare l’avversario, dotato di una tecnica straordinaria, oltre che di una velocità superiore a chiunque in quella zona di campo.