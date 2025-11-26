Sacchi, clamoroso retroscena: c’entrano Maradona e Berlusconi, cosa è successo prima dell’approdo al Milan

Sacchi racconta l’aneddoto su Maradona: la promessa di gol con Careca e quel patto già siglato con il presidente rossonero dopo le sfide col Parma

Un tuffo nel passato che profuma di leggenda calcistica. Arrigo Sacchi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha svelato un retroscena clamoroso legato a Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro, stregato dal gioco innovativo del tecnico di Fusignano, cercò personalmente di portarlo sulla panchina azzurra, ma si scontrò con la lungimiranza del Diavolo.

IL RACCONTO – «Maradona mi voleva a Napoli, però avevo una squadra che già mi voleva ed ero stato preso dal presidente Berlusconi, allenavo il Parma e aveva constatato che, ogni volta che giocavamo contro i rossoneri, vincevamo noi».

Il destino aveva già deciso diversamente: Silvio Berlusconi aveva bruciato la concorrenza, bloccando l’allenatore che lo aveva impressionato da avversario. Sacchi ricorda però con affetto il tentativo di persuasione di Diego, che provò a convincerlo con una promessa tecnica quasi irresistibile:

L’OFFERTA DI DIEGO – «Maradona mi disse che con lui e Careca avrei avuto vita facile perché avrebbero segnato ogni partita». Un corteggiamento fallito che non ha intaccato la stima immensa dell’ex allenatore per il fuoriclasse argentino, ricordato con commozione: «Ho conosciuto Diego quando l’ho fatto venire a casa mia a Milano, è stato un grandissimo calciatore di una bellezza straordinaria».