Sacchi SICURO di Ancelotti: «Mai avuto dubbi sulla sua carriera, vi spiego il perché». Le parole dell’ex tecnico rossonero sull’attuale allenatore del Real Madrid

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni di SportWeek di Carlo Ancelotti, elogiandolo. Ecco di seguito le parole dell’ex tecnico rossonero:

PAROLE – «Carlo era un allenatore già quando giocava. Mai avuto dubbi sulla sua carriera. Quando lo voleva il Parma, nell’estate del 1996, il direttore sportivo Sogliano mi chiese se era pronto. Risposi: ‘Non è pronto, è prontissimo!’. Non mi sono sbagliato. Il punto di forza è la sua capacità di entrare in sintonia con i giocatori e con l’ambiente che lo circonda. Lo testimonia il fatto che ha vinto in tutti i principali campionati d’Europa.

Significa che ha sempre saputo toccare le corde giuste. Il suo difetto, che però può essere anche una qualità positiva, è non alzare mai la voce. Lui cerca di convincere, non s’impone. L’Atalanta giocherà come ha sempre fatto, cercando di aggredire l’avversario. Ma il Real Madrid ha infinite risorse tecniche e una capacità di soffrire che, negli ultimi anni, è aumentata grazie alla lezione di Ancelotti».